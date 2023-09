Wawrinka culpa Piqué por falta de público na Copa Davis

436

O tenista suíço Stan Wawrinka culpou o antigo organizador da Copa Davis, a empresa Kosmos, do ex-zagueiro espanhol Gerard Piqué, pela falta de público no duelo entre França e Suíça pelo torneio.



"Obrigado Gerard Piqué e ITF [Federação Internacional de Tênis]", escreveu Wawrinka de forma irônica na rede social X (antigo Twitter), ao publicar um vídeo mostrando as arquibancadas da AO Arena de Manchester (Inglaterra) praticamente vazias antes do início dos jogos entre suíços e franceses nesta terça-feira (12).



A Kosmos, empresa de eventos esportivos presidida por Piqué, mudou o formato da Copa Davis em 2019, um ano depois de ter adquirido os direitos de organização do torneio por 25 anos em negociação com a ITF.



Os populares confrontos em casa e fora de casa já não acontecem mais, o que não agradou público e jogadores, levando a ITF a romper o contrato no início de 2023, mas sem mudar o formato na atual temporada.



X