Dinamarca enviará mais US$ 833 milhões em ajuda militar para Ucrânia

A Dinamarca entregará 5,8 bilhões de coroas adicionais (US$ 833 milhões, ou R$ 4,1 bilhões na cotação atual) para a Ucrânia, destinados, principalmente, a financiar equipamentos de defesa aérea, munições e tanques, anunciou o Ministério da Defesa nesta terça-feira (12).



"Para que a Ucrânia possa continuar se defendendo contra a invasão ilegal da Rússia, é essencial que países como a Dinamarca mantenham seu apoio militar e econômico (...), o que estamos fazendo hoje com a maior contribuição financeira dinamarquesa até a data", afirmou o ministro Troels Lund Poulsen, citado em comunicado.



A doação, com duração de três anos, é a 12ª do país escandinavo.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou a Dinamarca, recentemente, onde examinou os aviões de combate F-16, dois dias depois de Washington ter aprovado a entrega destes caças dos países nórdicos e da Holanda para Kiev.