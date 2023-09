Cidade chinesa inicia caçada a crocodilos após inundações

436

A cidade chinesa de Maoming iniciou uma operação para encontrar dezenas de crocodilos que escaparam durante as inundações dos últimos dias, informaram autoridades nesta terça-feira (12).



As fortes chuvas de um tufão no sul da China na semana passada provocaram inundações em Hong Kong e outras áreas.



Perto da cidade de Maoming, na província de Guangdong, o dilúvio fez transbordar um lago em uma fazenda de crocodilos e quase 70 deles aproveitaram a oportunidade para escapar, informou a imprensa local.



As autoridades "estão trabalhando para resolver" o caso, disse à AFP o escritório local dos serviços de emergência, sem poder especificar quantos crocodilos continuavam em liberdade.



Um vídeo publicado on-line pelo jornal estatal Pequim News mostra especialistas de uniforme vermelho, inspecionando de barco campos inundados.



Outras imagens mostram vários animais com cerca de dois metros de comprimento, em uma estrada, com a mandíbula enrolada em uma fita vermelha.



Na China, os crocodilos são criados por sua pele e carne.



