Rinoceronte mata tratadora de zoo na Áustria

Uma tratadora de zoológico em Salzburgo foi atacada por um rinoceronte nesta terça-feira (12) e não resistiu aos ferimentos no local da tragédia, durante a qual um de seus colegas também ficou gravemente ferido, anunciou a polícia austríaca.



O incidente ocorreu "nas primeiras horas da manhã, durante um trabalho de rotina na área dos rinocerontes", segundo um comunicado.



O animal atacou uma tratadora de 33 anos "por motivos ainda desconhecidos", e depois outro cuidador, de 34 anos, que interveio para tentar "afugentá-lo".



O homem ficou gravemente ferido e foi levado para o hospital desta localidade do norte da Áustria. Segundo a agência de notícias APA, a vítima provavelmente morreu pisoteada.



Com 1.500 animais em seus 14 mil hectares de jardins no Castelo de Hellbrunn, o zoológico recebe cerca de 400 mil visitantes por ano.