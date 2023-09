Portugal atropela Luxemburgo (9-0) com recorde de gols nas Eliminatórias da Euro

436

Sem o astro Cristiano Ronaldo, Portugal aplicou uma sonora goleada por 9 a 0 sobre Luxemburgo nesta segunda-feira (11), na sexta rodada das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, batendo seu recorde de gols marcados em um único jogo.



Com esta sexta vitória na competição, o time português mantém 100% de aproveitamento e segue líder isolado do Grupo J.



Os portugueses dominaram a seleção de Luxemburgo desde o primeiro tempo com Gonçalo Inácio (12' e 45') e Gonçalo Ramos (18' e 34') marcando dois gols cada.



Na etapa final, o time do técnico Roberto Martínez pisou no acelerador e balançou as redes mais cinco vezes, com Diogo Jota (57' e 77'), Ricardo Horta (67'), Bruno Fernandes (83') e João Félix (88').



Maior artilheiro da seleção portuguesa, o atacante Cristiano Ronaldo estava suspenso e não participou do jogo.



"Boa sorte!", tinha desejado Cristiano em sua conta no Instagram pouco antes do início do jogo para apoiar seus companheiros.



Portugal, que está com a vaga na Euro do ano que vem praticamente assegurada, já tinha goleado Luxemburgo por 6 a 0 em março, na segunda rodada das Eliminatórias.



"Ainda estamos no início de uma nova era, com um novo técnico, e ainda estamos incorporando as ideias do treinador", afirmou Jota.



"Hoje estabelecemos um ponto de referência para o futuro", acrescentou o jogador.