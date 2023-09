Petróleo fecha em ligeira baixa em busca de novo impulso

436

Os preços do petróleo fecharam ligeiramente em baixa nesta segunda-feira (11), consolidando o movimento de alta dos últimos dias, em um mercado em busca de um novo impulso.



O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou praticamente estável (-0,01%) a US$ 90,64, enquanto o barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) para outubro perdeu 0,25% a US$ 87,29 em Nova York.



"Chegamos à metade do mês e estamos tentando determinar quais quantidades (de petróleo) sairão da Rússia e da Arábia Saudita", que anunciaram cortes na produção, resumiu John Kilduff, da Again Capital.



Para o analista, os operadores estão preocupados com a demanda na China nos próximos meses, à luz dos indicadores ruins divulgados nas últimas semanas.



A questão ganha maior importância porque "a China aumentou consideravelmente seus estoques nos últimos anos", comprando petróleo russo a preços vantajosos após a invasão da Ucrânia, que levou a Rússia a perder grande parte de seus mercados nos países industrializados.



Para Edward Moya, da Oanda, a OPEP e seus aliados na Opep+ reduziram sua produção o suficiente para "garantir que o mercado petrolífero permaneça equilibrado até o final do ano".