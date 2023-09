Federação Francesa chega a acordo com jogadores da seleção sobre direitos de imagem

436

A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou nesta segunda-feira (11) que chegou a um acordo com os jogadores da seleção sobre a gestão dos direitos de imagem dos 'Bleus', um assunto que gera divergências há meses.



"Foi acordado um novo convênio entre os jogadores da seleção francesa e a federação. Expressa uma visão comum entre os jogadores e a federação em torno dos valores da equipe da França e a importância de sua projeção a serviço do desenvolvimento da prática do futebol na França", explicou a FFF em um comunicado.



"Esse novo marco vai permitir uma relação equilibrada e clara no que concerne à gestão do direito de imagem da equipe e dos jogadores que a compõem", acrescenta a nota.



A questão dos direitos de imagem dos jogadores franceses foi colocada sobre a mesa em março de 2022, quando o astro Kylian Mbappé se negou a participar de uma campanha de marketing com vários patrocinadores durante uma concentração no centro de treinamento de Clairefontaine, por considerar antiquado o convênio então em vigor.



O novo acordo, que fixa os direitos e deveres dos jogadores sobre o uso da imagem dos patrocinadores da FFF, estava em processo de negociação desde então.