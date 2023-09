EUA: encontro com líder norte-coreano mostra que Putin 'suplica por ajuda'

436

Os Estados Unidos disseram, nesta segunda-feira (11), que o presidente russo, Vladimir Putin, está desesperado com o conflito na Ucrânia, por sua reunião com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e renovaram suas advertências de que qualquer acordo de armas pode desencadear sanções americanas.



"Ao ter que viajar por seu próprio país para se encontrar com um pária internacional e pedir-lhe ajuda em uma guerra que esperava vencer no primeiro mês, eu descreveria como uma súplica por ajuda", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.



A declaração chega pouco depois que o Kremlin e a agência norte-coreana de notícias KCNA anunciaram, nesta segunda, que Kim visitaria a Rússia "nos próximos dias" para se reunir com o mandatário russo.



"O presidente Putin lançou esta guerra contra a Ucrânia, com sua agressão em larga escala, com o sonho de restaurar a glória do império russo. Essa esperança, essa expectativa sua, fracassou", disse Miller.



O porta-voz americano acrescentou que Putin vai "mendigar" nas conversas previstas na cidade russa de Vladivostok, após perder a cúpula do G20 em Nova Délhi devido à sua condição de "pária".



"Lembro a ambos os países que qualquer transferência de armas da Coreia do Norte para a Rússia supõe uma violação de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", declarou Miller.



"Certamente, impusemos agressivamente sanções contra entidades que financiam o esforço bélico da Rússia [...] e não hesitaremos a impor novas sanções conforme corresponda".