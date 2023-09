Völler vai comandar Alemanha contra França e descarta permanecer no cargo

436

Nomeado como técnico interino para substituir Hansi Flick, Rudi Völler afirmou, nesta segunda-feira (11), que o amistoso contra a França na terça será seu "único" jogo à frente da seleção, afastando os rumores sobre sua continuidade no cargo.



"Para mim, amanhã será um caso único. É uma obrigação e, na situação atual, espero ajudar", explicou Völler em entrevista coletiva.



"É importante encontrarmos um treinador que se comprometa com o trabalho de corpo e alma. Meu objetivo será sempre, seja quem for, ajudar da mesma forma que fiz com Hansi Flick, mas com resultados melhores", acrescentou o ex-atacante, que é diretor esportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) desde 1º de fevereiro.



Depois da goleada sofrida para o Japão por 4 a 1 no último sábado, a DFB tomou a decisão de demitir Flick. Völler então foi nomeado como interino para trabalhar ao lado de Hannes Wolf e Sandro Wagner.



Para ele, a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 foi "um fardo" para Flick.



Técnico da Alemanha de 2000 a 2004, Rudi Völler levou a 'Mannschaft' à final do Mundial de 2002, que terminou com a vitória do Brasil por 2 a 0. Como jogador, foi campeão do mundo em 1990.