Prefeito dará nome de personalidades fascista e comunista a ruas na Itália por 'pacificação'

Um prefeito italiano apoiado pela coalizão ultraconservadora no poder dará a duas ruas de seu município os nomes de um funcionário do antigo governo fascista e o de um líder comunista em prol da "pacificação nacional".



Antonfrancesco Vivarelli Colonna, prefeito de Grosseto, na Toscana, recebeu, nesta segunda-feira (11), a autorização da Prefeitura para nomear uma rua em homenagem a Giorgio Almirante, jornalista fascista e antissemita durante o regime de Benito Mussolini, e outra em homenagem a Enrico Berlinguer, ex-secretário-geral do Partido Comunista Italiano de 1972 a 1984.



Uma terceira rua será batizada de "Pacificação Nacional".



A associação nacional de partisanos italianos (ANPI), que reúne os que resistiram ao fascismo e à ocupação alemã durante a Segunda Guerra Mundial, disse que considera apresentar uma apelação à Justiça administrativa.



O projeto data de 2018 e foi aprovado em maio pela Câmara Municipal.



O governante, eleito em 2016 e reeleito em 2021 com apoio dos partidos que compõem a atual coalizão de governo de direita e extrema direita, recebeu com satisfação a decisão da prefeitura.



"Isto encerra uma controvérsia ideológica que prejudicou os cidadãos de Grosseto", disse. "Não se tratava de ganhar ou perder uma batalha, mas de superar os conflitos ideológicos que, durante tantos anos, condicionaram a vida política de nosso país e de nosso território", assegurou ele na rede social Facebook.



