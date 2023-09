Holanda e Dinamarca se aproximam da Eurocopa, Polonia se complica

436

Holanda e Dinamarca conseguiram vitórias muito valiosas neste domingo (10) pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, que deixaram as equipes mais perto da classificação para a competição continental.



Jogando fora de casa, os holandeses venceram a Irlanda por 2 a 1, de virada, enquanto os dinamarqueses, também como visitantes, bateram a Finlândia por 1 a 0.



Por outro lado, a Polônia se complicou ao ser derrotada pela Albânia por 2 a 0, resultado que deixa o time de Robert Lewandowski fora da zona de classificação para a Euro.



. Grupo B: Holanda vira e respira



A Holanda conseguiu uma vitória por 2 a 1 sobre a Irlanda em Dublin, resultado que permite à equipe se manter na segunda posição do Grupo B.



Adam Idah colocou os irlandeses na frente em cobrança de pênalti logo aos 4 minutos, mas a 'Oranje' empatou ainda no primeiro tempo com Cody Gakpo (19'), também da marca da cal.



Na segunda etapa, o atacante Wout Weghorst, que tinha entrado no intervalo no lugar de Daley Blind, fez o gol da vitória da seleção holandesa (56').



Depois de ser goleada por 4 a 0 pela França na primeira rodada, a Holanda emendou uma sequência de três vitórias que deixam a equipe com 9 pontos, assim como a Grécia (3ª), que goleou Gibraltar por 5 a 0 neste domingo e tem um jogo a mais.



A França, que não jogou nesta rodada, é a líder isolada da chave, com 15 pontos.



. Grupo E: Polônia se complica



A Polônia de Robert Lewandowski ficou em situação muito difícil ao ser batida por 2 a 0 em sua visita à Albânia, com gols de Jasir Asani (37') e Mirlind Daku (62).



A seleção polonesa já tinha sofrido na quinta-feira para vencer em casa a fraca equipe das Ilhas Faroe, mas contou com o faro de gol de Lewandowski para evitar o desastre.



Mas neste domingo, o artilheiro do Barcelona não conseguiu marcar e sua equipe ficou sem poder de fogo.



Em cinco jogos, a Polônia tem duas vitórias e três derrotas, somando 6 pontos e ocupando a quarta posição da chave. À sua frente está a Moldávia (3ª), com 8 pontos, que venceu as Ilhas Faroe por 1 a 0.



Também com oito pontos, mas à frente nos critérios de desempate, está a República Tcheca (2ª), que não jogou na rodada e disputou amistoso com a Hungria, que terminou em 1 a 1.



Já a Albânia, com a vitória deste domingo, é a surpreendente líder do grupo com 10 pontos.



. Grupo G: Sérvia se recupera



Depois da derrota em casa para a Hungria por 2 a 1 na quinta-feira e de perder a liderança do Grupo G, a Sérvia se recuperou com uma vitória por 3 a 1 em sua visita à Lituânia.



Aleksandar Mitrovic foi o protagonista da noite ao marcar os três gols da seleção sérvia.



Na classificação, a Sérvia (2ª) alcançou os mesmos 10 pontos da Hungria, que segue líder pelo melhor saldo de gols. Na 3ª posição está Montenegro, com 8 pontos, que neste domingo bateu a Bulgária (4ª) por 2 a 1.



Sérvia e Montenegro não se classificam para uma Eurocopa desde a sua separação política em 2006. A última vez que participaram do torneio foi em 2000, quando estavam unidos como República Federal da Iugoslávia.



. Grupo H: Finlândia perde liderança



No Estádio Olímpico de Helsinque, a Finlândia defendia sua surpreendente liderança no Grupo H, mas não teve sucesso: derrota por 1 a 0 para a Dinamarca.



O gol da vitória dinamarquesa saiu na reta final do duelo, com um chute de longe de Pierre-Emile Hojbjerg (87').



A Dinamarca tinha vencido a Finlândia na primeira rodada, em março, jogando em casa. Esses dois jogos são as únicas derrotas dos finlandeses na chave.



Na classificação, a Eslovênia, que venceu San Marino por 4 a 0, é líder com os mesmos 13 pontos da Dinamarca (2ª). A Finlândia cai para a 3ª posição, com 12 pontos, mesma campanha do Cazaquistão, que neste domingo bateu por 1 a 0 a Irlanda do Norte (5ª).