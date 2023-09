436

O presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, anunciou sua renúncia ao cargo neste domingo (10), após o escândalo pelo beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso na comemoração do título da Espanha na Copa do Mundo feminina.



"Vou fazer isso [renunciar], sim, porque não quero continuar meu trabalho", disse Rubiales no programa de televisão britânico Piers Morgan Uncensored. Nas redes sociais, o dirigente publicou uma carta na qual afirma que já enviou oficialmente seu pedido de demissão.