436

A Comissão Eleitoral russa anunciou, neste domingo (10), que o Rússia Unida, partido do presidente Vladimir Putin, venceu as eleições locais nas regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, que foram anexadas por Moscou há um ano.



A Rússia realiza eleições regionais e municipais neste fim de semana em várias partes do país, incluindo as quatro regiões parcialmente ocupadas da Ucrânia.



Com essas eleições, que ocorreram de sexta-feira a este domingo no leste e sul da Ucrânia, Moscou está tentando legitimar a anexação desses territórios, que foi rejeitada pela maioria da comunidade internacional.



A presidente da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova, destacou que as eleições ocorreram "de maneira dinâmica, com poucas violações".



Devido à prisão de parte dos líderes da oposição e à fragilidade dos partidos opositores, não são esperadas grandes surpresas nas eleições.



Em Moscou, o prefeito atual, Serguei Sobianin, do partido de Putin, foi reeleito.



As eleições deste fim de semana são as primeiras realizadas na Rússia desde o início da invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.