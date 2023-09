Scaloni diz que Messi está em condições de enfrentar a Bolívia

436

Lionel Messi "está em condições" de jogar na próxima terça-feira contra a Bolívia, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, afirmou neste domingo (10) o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni.



"Messi vai viajar. Fez um treino diferenciado, mas está em condições. Faltam dois dias para o jogo e tomaremos a decisão amanhã [segunda-feira] ou na própria terça. O elenco está bem. Quando chegarmos lá e começarmos a nos adaptar, vamos ver como tudo vai acontecer", disse Scaloni em entrevista coletiva em Buenos Aires.



Sobre a possibilidade de Messi começar como titular, assim como o zagueiro Cristian Romero, que também fez treino diferenciado, o treinador insistiu que "os dois estão em condições de ir para o jogo", mas ressaltou: "Depois veremos se vão jogar desde o início".



Sobre a opção de dosar os minutos de Messi em campo, Scaloni explicou que não conversa sobre isso com o camisa 10. "No outro dia [contra o Equador], estava cansado e pediu para sair, mas não é necessário falar. Se ele se sentir bem, vai jogar sempre".



"Se ele vai viajar, é porque está disponível para jogar, se não, não estaria. Todos sabemos que ele sempre quer jogar. Veremos na terça qual decisão tomar", reiterou o treinador.



Scaloni evitou confirmar a escalação para o duelo com os bolivianos, mas antecipou que a equipe será "parecida" com a que venceu o Equador por 1 a 0 na primeira rodada das Eliminatórias, na última quinta-feira.



A Argentina enfrenta a Bolívia na próxima terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles de La Paz.