Sobe para 15 o número de mortos por enchentes na Grécia

O número de mortos pelas catastróficas enchentes que atingiram essa semana o centro da Grécia subiu para 15, anunciaram neste domingo (10) os bombeiros que seguem mobilizados nos resgates.



A Guarda Costeira encontrou o corpo de um homem de 42 anos no mar, na região de Pelion, aumentando o registro anterior de 14 vítimas mortais devido à tempestade que atingiu a Grécia na segunda-feira.



"No total, 4.250 pessoas foram resgatadas e colocadas em segurança entre terça-feira, 5 de setembro, às 07h00 (01h00 no horário de Brasília), e domingo, 10 de setembro, às 07h00", informaram os bombeiros gregos em comunicado.



Há duas pessoas relatadas como desaparecidas, segundo as autoridades da Defesa Civil.



Em Volos, na região da Magnésia, cerca de 300 quilômetros ao norte de Atenas, ainda há problemas no abastecimento de água.



"A água não é potável", alertou o Ministério da Saúde da Grécia, que registrou casos de gastroenterite.



A tempestade "Daniel", que foi classificada como um fenômeno "extremo" devido à quantidade de chuva em 24 horas, atingiu a região de Magnésia na segunda e terça-feira, especialmente sua capital, a cidade de Volos, e as cidades do Monte Pelion, antes de atingir na quarta-feira localidades próximas a Karditsa e Trikala.



Essas tempestades ocorreram na Grécia depois que o país enfrentou incêndios vorazes durante o verão boreal, que deixaram pelo menos 26 mortos.



O aquecimento global aumenta a quantidade de vapor de água na atmosfera e isso aumenta o risco de chuvas torrenciais, que, combinadas com outros fatores, como o tipo de solo urbanizado, causam inundações.