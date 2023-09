436

O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, culpou neste domingo (10) o Exército russo pelas mortes da trabalhadora humanitária espanhola Emma Igual e do canadense Anthony Ihnat perto de Bakhmut, no leste da Ucrânia.



Umerov descreveu as mortes dos trabalhadores da ONG Road2Relief como "perdas irreparáveis" depois que um projétil caiu sobre seu veículo na cidade de Chasiv Yar.