Técnico Hansi Flick é demitido da seleção da Alemanha

A nove meses da Eurocopa de 2024 em casa, o técnico Hansi Flick foi demitido da seleção da Alemanha neste domingo (10), um dia depois da goleada sofrida para o Japão por 4 a 1 em amistoso, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB).



Para o amistoso da próxima terça-feira contra a França, em Dortmund, o atual diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, comandará a equipe ao lado de Hannes Wolf, técnico da seleção sub-20, e Sandro Wagner, antes de a federação escolher um sucessor para Flick.



Entre os nomes cotados pela imprensa alemã para assumir a equipe estão o de Julian Nagelsmann, demitido do Bayern de Munique em março, o do austríaco Oliver Glasner, campeão da Liga Europa pelo Eintracht Frankfurt em 2022, e de Stefan Kuntz, técnico da seleção sub-21 da Alemanha.



Hansi Flick comandou neste domingo seu último treino à frente da 'Mannschaft', em Wolfsburg. Diante de 3.500 espectadores, ele se mostrou hesitante quanto a jogar a toalha. "Sim, sim, continuo lutando", disse, embora tenha reconhecido que "é difícil prever" o que acontece no futebol.



A DFB finalmente optou pela solução mais radical, uma prática não muito comum para a federação, já que nenhum dos dez treinadores anteriores a Flick foi demitido.



Anunciado para substituir Joachim Löw em 2021, Hansi Flick teve que lidar com uma enorme pressão à medida que os maus resultados se acumulavam.



Sob seu comando, a Alemanha foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 e perdeu quatro dos seis amistosos que disputou depois do Mundial.



Como país-sede da próxima Euro (14 de junho - 14 de julho 2024), a 'Mannschaft' não participa das Eliminatórias para a competição.