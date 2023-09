Manchester United afasta Antony, acusado de violência doméstica

436

O Manchester United anunciou neste domingo (10) que o atacante brasileiro Antony ficará afastado da equipe para que possa se defender das acusações de ameaças e violência doméstica a sua ex-namorada.



"Os jogadores que não participaram dos jogos por suas seleções devem retornar aos treinos na segunda-feira. No entanto, foi acertado com Antony que seu retorno será adiado até nova ordem para responder às acusações", informou o clube em um comunicado.



O jogador de 23 anos foi acusado por sua ex-namorada Gabriela Cavallin de ameaças e violência psicológica e física, algo que ele nega.



Antony tinha sido convocado pelo técnico Fernando Diniz para os jogos do Brasil pelas Eliminatórias contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, mas foi cortado após a revelação das acusações para "preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF".



Prints de conversas de WhatsApp publicados durante a semana mostram supostas ameaças e intimidações feitas por Antony a Gabriela.



Em um trecho da conversa, a ex-namorada do jogador diz que ele deve pedir perdão "pelos chutes e agressões".



A mulher, que levou o caso à polícia em São Paulo, também aparece em uma foto com um ferimento na cabeça.



Antony disse que sua relação com Gabriela era "tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física".