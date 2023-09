Ucrânia estima em 420 mil número de soldados russos destacados para áreas ocupadas

436

A Rússia destacou mais de 420.000 soldados para as áreas ocupadas no leste e sul da Ucrânia, afirmou neste sábado (9) um general dos serviços de inteligência ucranianos.



"A Federação Russa concentrou mais de 420.000 militares em nossos territórios temporariamente ocupados, incluindo a Crimeia", anexada por Moscou em 2014, disse Vadim Skibitski, o chefe adjunto dos serviços de inteligência no Ministério da Defesa ucraniano, em uma coletiva de imprensa.



Essa cifra, ele observou, "não inclui a Guarda Nacional Russa e outras estruturas especiais encarregadas de manter o poder de ocupação em nossos territórios".



Há um mês, a Rússia tem usado a península da Crimeia para "atacar infraestruturas portuárias" no sul da Ucrânia, também disse Skibitski. "Drones implantados na Crimeia estão sendo usados contra nossos portos de Izmail e Reni", pelos quais parte da produção de cereais ucraniana era exportada através do Mar Negro, até que Moscou se retirou de um acordo internacional em julho.



A vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar, declarou que os russos querem "se vingar" e retomar áreas da região de Kharkiv liberadas pelo Exército ucraniano há um ano.



O Exército russo, segundo Maliar, ainda tem vantagem sobre o ucraniano em termos de armamento. "Temos que reconhecer que o inimigo é forte, que tem mais homens e mais armamentos", acrescentou a vice-ministra.



Apenas na semana passada, ela acrescentou, o Exército de Moscou disparou "quase 400.000 projéteis" contra as posições ucranianas na frente oriental, enquanto as forças de Kiev podem usar "oito vezes menos" munições, observou.