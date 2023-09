Alcaraz desiste de disputar Copa Davis após eliminação no US Open

436

O tenista Carlos Alcaraz desistiu, neste sábado (9), de participar da fase de grupos da Copa Davis pela Espanha, após sua derrota nas semifinais do US Open para o russo Daniil Medvedev.



O veterano Albert Ramos, de 35 anos, vai substituir Alcaraz nos jogos que serão disputados em Valência de 12 a 17 de setembro, informou a Federação Espanhola de Tênis em um comunicado.



Com a ausência de Rafael Nadal, Alcaraz seria o líder do time espanhol na disputa pelo título com a Sérvia de Novak Djokovic.



"Estava ansioso para jogar pela Espanha na Davis em Valência, mas tenho que escutar meu corpo depois de uma etapa muito longa. Preciso parar e descansar, física e mentalmente. O calendário é muito exigente, ainda tem muita temporada pela frente e agora é preciso recarregar as energias. Muita sorte à equipe espanhola!", escreveu o tenista na rede social X (antigo Twitter).



A Espanha vai enfrentar a República Tcheca e a Coreia do Sul na fase de grupos da Copa Davis, com o objetivo de se classificar para as oitavas de final, que serão disputadas de 21 a 26 de novembro em Málaga.



Os dois primeiros de cada grupo avançam às oitavas.