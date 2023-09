Romênia descobre novos restos de drones próximos à fronteira com a Ucrânia

436

"Restos de drones semelhantes aos utilizados pelo Exército russo" foram encontrados no território romeno ao redor da cidade de Plauru (leste), perto da fronteira ucraniana, afirmou o Ministério da Defesa romeno em um comunicado neste sábado (9), acrescentando que eles serão coletados e avaliados.



O exército romeno conduziu a busca depois que restos de drones foram descobertos esta semana a poucos quilômetros de distância.



O presidente romeno, Klaus Iohannis, indicou que falará por telefone com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.



"Condeno veementemente essa violação do nosso espaço aéreo soberano, que representa uma ameaça para os cidadãos romenos da região", declarou Iohannis na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter.



O exército romeno continuará suas operações de investigação, informou o Ministério da Defesa.



A Romênia, membro da União Europeia e da Otan, pretende reforçar "as medidas de vigilância e segurança do espaço aéreo" devido aos repetidos ataques da Rússia que violam a fronteira sobre os portos do Danúbio e suas infraestruturas.



Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Otan tem tentado evitar que a guerra se espalhe para seus países membros.



Qualquer ataque contra um dos países da Aliança Atlântica representa o risco de levar a uma guerra com a Rússia, uma potência nuclear, devido ao pacto de defesa entre seus membros.