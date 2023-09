G20 faz declaração moderada sobre guerra entre Rússia e Ucrânia

436

Cúpula do G20 em Nova Délhi, na Índia: Rússia só é citada no documento no contexto do acordo para exportação de grãos, suspenso em julho deste ano (foto: Ricardo Stukert/ Secom)

Em declaração conjunta dos países que compõem o G20, divulgada neste sábado (9/9), os líderes das nações concordaram com um documento composto por 76 itens. O acordo conseguiu superar o impasse entre o G7 e a aliança entre Rússia e China, mas foi brando com relação à guerra na Ucrânia, sem adotar o tom de condenação à invasão russa.





O texto adota um tom genérico e moderado condenando apenas o “uso de força contra a integridade territorial, a soberania e a integridade de qualquer estado” e considera que “o uso ou a ameaça de uso de armas nucleares é inadmissível”. A Rússia, no entanto, só é citada no documento no contexto do acordo para exportação de grãos, que foi suspenso em julho deste ano.



As divisões entre o bloco das 20 maiores economias do mundo ameaçaram encerrar a Cúpula, que acontece durante este fim de semana, sem uma posição final, mas a anfitriã Índia pressionou para que uma declaração fosse acordada.







“Reafirmando que o G20 é o principal fórum para a cooperação econômica internacional e reconhecendo que embora o G20 não seja a plataforma para resolver problemas geopolíticos e questões de segurança, reconhecemos que estas questões podem ter consequências significativas para a economia global”, destaca o extenso documento.







Os itens incluem temas como necessidade do desenvolvimento sustentável, cooperação econômica e científica e ações contra desigualdade. “Encontramo-nos num momento decisivo da história em que as decisões que tomamos agora determinarão o futuro do nosso povo e do nosso planeta. É com a filosofia de viver em harmonia com o ecossistema envolvente que nos comprometemos com ações concretas para enfrentar os desafios globais”, diz o texto.