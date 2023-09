Aumenta para seis o balanço de mortos nas enchentes da Espanha

436

O corpo de uma mulher foi encontrado neste sábado (9) na província espanhola de Toledo, no centro da Espanha, por uma equipe de busca do exército, elevando para seis o número de mortos devido às chuvas torrenciais do fim de semana passado na Espanha.



Um cão da Unidade Militar de Emergências (UME) localizou o corpo a cerca de 50 metros do rio Vallehermoso, perto de Valmojado, de acordo com Antonia Requena, porta-voz da Guarda Civil.



"O cão da Unidade Militar de Emergências localizou o corpo sem vida de uma mulher a 50 metros do arroio Vallehermoso (...), que estava oculto entre a vegetação e a lama", detalhou à imprensa.



O carro da vítima foi encontrado em mau estado na segunda-feira.



Após meses de uma seca histórica, a Espanha foi afetada nos últimos dias por chuvas torrenciais.



As equipes de busca encontraram os corpos de três homens na segunda-feira. Depois, na sexta-feira, foram encontrados mais dois homens mortos perto da cidade de Aldea del Fresno, local da enchente do rio Alberche.



As chuvas afetaram as regiões de Madri e Castilla-La Mancha (centro), onde ocorreram chuvas intensas durante a noite de domingo.



Em Madri, as chuvas torrenciais levaram ao fechamento temporário de várias linhas de metrô.



No domingo passado, os moradores de Madri receberam em seus telefones celulares um alerta de emergência acompanhado por um sinal sonoro forte, sem precedentes na Espanha, recomendando que fiquem em casa.