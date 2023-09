Acusado de terrorismo é detido em Londres três dias após fuga

436

Um ex-militar britânico acusado de um crime de terrorismo e suspeito de espionagem foi detido neste sábado (9) em Londres, três dias depois de ter fugido da prisão, anunciou a polícia da capital britânica.



"Agentes da Polícia Metropolitana detiveram Daniel Khalife, que fugiu da prisão de Wandsworth em 6 de setembro", informaram as forças de segurança na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter).



Ele foi preso pouco antes das 11h locais (07h00 no horário de Brasília) no oeste de Londres, onde sua presença havia sido relatada, e está sob custódia, informou a Scotland Yard.



Os investigadores suspeitam que ele escapou se prendendo com correias a um caminhão de entrega da cozinha da prisão.



Sua detenção encerra uma busca de três dias.



Na cúpula do G20 na Índia, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, comemorou a notícia nas emissoras de televisão britânicas, agradecendo à polícia por seu "grande trabalho" e ao "público por sua ajuda".



Khalife está sendo acusado de crimes cometidos entre janeiro e agosto de 2021 em uma base da Royal Air Force em Strafford, no centro da Inglaterra.



O jovem de 21 anos, preso aguardando julgamento, é suspeito de reunir informações que poderiam ter sido úteis para terroristas ou inimigos do Reino Unido, acusações negadas por ele.



De acordo com vários veículos de comunicação, incluindo a BBC, ele também é suspeito de agir a favor do Irã.