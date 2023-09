Brasil de Diniz estreia com goleada sobre a Bolívia (5-1) e Neymar superando recorde de Pelé

436

O Brasil de Fernando Diniz fez uma estreia contundente ao vencer a Bolívia por 5 a 1 nesta sexta-feira, em Belém, no encerramento da primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.



Rodrygo (24' e 53'), Raphinha (47') e Neymar (61' e 90+3'), que superou Pelé como maior artilheiro da história da seleção brasileira masculina, agora com 79 gols, garantiram a liderança da equipe canarinho no início da trajetória rumo ao Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.



O atacante Víctor Ábrego em contra-ataque (78') descontou para 'La Verde', em que o argentino Gustavo Costas estreou como técnico em partidas oficiais.



A vitória brasileira poderia ter sido com um placar ainda mais elástico, mas o goleiro boliviano Guillermo Vizcarra teve atuação marcante, inclusive defendendo um pênalti cobrado por Neymar ainda no primeiro tempo (17').



A calorosa recepção no estádio Olímpico do Mangueirão (quase 43,2 mil espectadores) parecia anunciar que a noite seria boa para a seleção brasileira, ainda abalada pela derrota nas quartas de final da Copa do Catar-2022 contra a Croácia, com Tite no comando.



- Base da Copa do Mundo mantida -



Diniz, de 49 anos, foi escolhido em julho como técnico até meados de 2024, quando o italiano Carlo Ancelotti deve assumir assim que seu contrato com o Real Madrid chegar ao fim, segundo o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues.



O dirigente chamou Diniz devido à sua sedutora filosofia com um futebol vistoso, adotado no Fluminense e que conquistou admiradores.



O técnico e seus jogadores alertaram que seria difícil exibir o 'Dinizismo' na estreia devido ao pouco tempo para praticá-lo, mas o Brasil apresentou mudanças substanciais em relação ao time que Tite comandou durante seis anos, apesar de nove dos onze titulares terem jogado no Catar.



Desde o início os brasileiros dominaram os visitantes, que optaram por um 5-4-1 defensivo. Antes dos primeiros vinte minutos já haviam criado três chances de gol, incluindo o pênalti defendido por Viscarra, marcado após um toque de mão na bola do zagueiro Adrián Jusino que, ao cair, interceptou um passe de Rodrygo.



Em seu primeiro jogo oficial de destaque desde fevereiro, Neymar, novo reforço do saudita Al-Hilal, cobrou rasteiro e fraco à direita do goleiro, que defendeu sem muito esforço e privou momentaneamente o camisa 10 de superar o recorde de Pelé.



O goleiro do The Strongest avisou que daria trabalho, fazendo outras defesas em chances claras de gol de Richarlison (11' e 37'), Raphinha (34') e uma espetacular jogada individual de 'Ney' (41) em que se livrou de quatro adversários.



No gol de Rodrygo, ele defendeu um chute de Raphinha, mas o rebote desviou em Jusino e a bola sobrou para o atacante do Real Madrid empurrar para a rede.



- "Paciência agressiva" -



A jogada que antecedeu o 1 a 0 foi um aperitivo do que se espera de Diniz: Raphinha e Danilo tabelaram pela esquerda, com toques curtos, e um passe do lateral que passou por três adversários chegou ao ponta do Barcelona, que mandou para a rede.



O camisa 7, convocado para substituir o lesionado Vinicius Júnior, foi o mais atuante no ataque brasileiro, e teve sua recompensa apenas no início da segunda etapa.



Diniz havia dito minutos antes do início da partida que seria necessária uma "paciência agressiva" para superar o time de Costas.



No primeiro tempo, Vizcarra evitou uma derrota mais dura, mas no segundo o Brasil deu um banho de água fria.



Dois minutos depois de voltar dos vestiários, Neymar deu um passe cruzado para Raphinha, que ampliou a contagem ao se livrar de um marcador e chutar colocado perto da segunda trave do goleiro.



A Bolívia ainda não havia se recuperado do golpe, quando Rodrygo comemorou seu quarto gol pela Seleção ao aproveitar uma bela assistência de Bruno Guimarães.



E então, pouco antes de o estádio gritar seu nome, Neymar superou a marca de Pelé com um disparo de pé direito após uma bela jogada coletiva e uma assistência de Rodrygo.



"Poder dar assistência para ele se tornar o maior artilheiro da nossa Seleção vai ficar para sempre na minha memória", afirmou Rodrygo.



Neymar festejou pulando e dando socos no ar, em homenagem ao 'Rei' que costumava comemorar dessa forma.



A Bolívia conseguiu descontar. Os visitantes superaram o goleiro Ederson em uma das suas poucas chegadas, com um chute de Ábrego no ângulo.



Mas o roteiro não mudou na noite histórica de Neymar, que ampliou seu recorde nos acréscimos, desta vez com a 'ajuda' de Vizcarra, após um passe de Raphinha pela esquerda.



O Brasil vai visitar o Peru, em Lima, na terça-feira pela segunda rodada das Eliminatórias. Nesse mesmo dia, a Bolívia receberá a Argentina na altitude de La Paz.