O forte terremoto que atingiu o Marrocos na noite desta sexta-feira (8) deixou pelo menos 296 mortes e 153 pessoas feridas, de acordo com um balanço preliminar divulgado pelo Ministério do Interior.



"Segundo um balanço preliminar, este terremoto causou a morte de 296 pessoas nas províncias e municípios de Al Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua e Taroudant", informou o ministério em comunicado. Outras 153 pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas, de acordo com a mesma fonte.