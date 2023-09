Uruguai vence Chile (3-1) em sua estreia nas Eliminatórias da Copa de 2026

436

A seleção uruguaia comandada por Marcelo Bielsa começou sua caminhada rumo à Copa do Mundo de 2026 com o pé direito, ao derrotar o Chile por 3 a 1, nesta sexta-feira (8), no Estádio Centenário, em Montevidéu.



Os gols foram marcados por Nicolás de la Cruz em duas ocasiões (38' e 71') e Federico Valverde, aos 45+2', para os donos da casa, enquanto Arturo Vidal descontou para os visitantes (74').



O Uruguai teve amplo domínio do jogo e poderia até ter obtido um placar mais elástico se tivesse melhor pontaria na hora de definir.



A estreia oficial de Marcelo Bielsa no comando do Uruguai não poderia ter sido melhor, e nada menos que contra o Chile, seleção que ele ajudou a projetar quando a comandou entre 2007 e 2011, levando-a à Copa do Mundo de 2010 na África do Sul.



Agora dirigindo a Celeste, "El Loco Bielsa" não hesitou em deixar de fora os veteranos artilheiros Luis Suárez e Édinson Cavani, e depositou toda a sua confiança em jovens como os meias Federico Valverde (Real Madrid) e Nicolás de la Cruz (River Plate) além do atacante Darwin Núñez (Liverpool) para liderar o projeto da Copa do Mundo de 2026.



E foram justamente os seus dois habilidosos meio-campistas que marcaram no estádio Centenário, em Montevidéu.



Foram três belos gols, construídos coletivamente e com precisão nos toques de primeira, marca registrada do estilo Bielsa.



Enquanto o Uruguai mostrou um futebol ofensivo interessante, o Chile preocupa ao dar sinais de que ainda não conseguiu substituir sua geração de ouro, que conquistou os títulos da Copa América de 2015 e 2016.



Gary Medel e Charles Aránguiz foram titulares contra a Celeste, enquanto Arturo Vidal entrou no segundo tempo e marcou o gol de honra aos 74 minutos de jogo.



"Era importante para nós começar esta era vencendo", disse De la Cruz após o jogo.



A América do Sul tem seis vagas diretas para a Copa do Mundo nestas Eliminatórias entre dez seleções e o sétimo colocado disputará um playoff contra uma seleção de outro continente.



São duas vagas a mais do que nas Eliminatórias anteriores.



A primeira rodada deste extenso torneio classificatório, que terminará em meados de setembro de 2025, começou na quinta-feira com as vitórias de Argentina e Colômbia por 1 a 0 sobre Equador e Venezuela, respectivamente, e um empate sem gols entre Paraguai e Peru.



Na segunda rodada, a Celeste vai enfrentar o Equador enquanto o Chile terá pela frente a Colômbia.