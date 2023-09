436

Pelo menos 31 pessoas morreram devido a um forte terremoto que ocorreu nesta sexta-feira (8) à noite no centro de Marrocos, de acordo com relatos da mídia local.



Vinte e sete pessoas faleceram na região da cidade turística de Marrakech, 320 quilômetros ao sul da capital Rabat, e outras quatro na província de Ouarzazate, mais ao sul, conforme citado por fontes locais em ambas as regiões.