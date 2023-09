Wall Street fecha em leve alta

436

A bolsa de Nova York subiu ligeiramente nesta sexta-feira (8) em um modesto rebote técnico para encerrar uma semana curta e carente de novidades.



O índice industrial Dow Jones subiu 0,22%, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,09% e o S&P; 500 avançou 0,14%.



Após três sessões negativas para o S&P; 500, "começamos a procurar pechinchas", explicou Steve Sosnick, da Interactive Brokers, citando em particular a Apple.



Após duas sessões difíceis, nas quais Wall Street viu a capitalização de mercado da Apple cair quase US$ 200 bilhões, a gigante tecnológica se recuperou (+0,35%), embora de forma limitada.



"As pessoas já digeriram as notícias da China", onde as autoridades proibiram funcionários de certas agências governamentais de usar iPhones para trabalhar, de acordo com várias fontes, "e agora estão pensando no próximo iPhone", o décimo quinto da sua linha, cujo lançamento está previsto para terça-feira.