Gündogan é anunciado como capitão da Alemanha a nove meses da Eurocopa

A nove meses da Euro-2024 que será disputada em casa, Ilkay Gündogan foi nomeado capitão da seleção alemã, anunciou nesta sexta-feira (8) o técnico Hansi Flick em coletiva de imprensa, formando uma dupla com Joshua Kimmich, que usa a braçadeira desde março.



Capitão do Manchester City na temporada 2022-23, em que o time comandado por Pep Guardiola conquistou a tríplice coroa (Premier League-Copa da Inglaterra-Champions League), o agora jogador do Barcelona usará a braçadeira contra o Japão neste sábado, em Wolfsburg.



Na ausência de Manuel Neuer, que sofreu uma fratura na perna direita em um acidente de esqui em dezembro de 2022, Flick escolheu Kimmich como capitão para os amistosos de março e junho.



"Isso dá uma nova energia que poderá ser útil para nós", explicou Flick sobre uma "dupla de líderes" formada por Gündogan e Kimmich.



"Fico feliz pela confiança, é uma grande honra para mim orientar esta equipe ainda jovem", respondeu o meio-campista do Barcelona, consciente da "responsabilidade" da sua tarefa.