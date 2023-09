Grupo russo viaja à Coreia do Norte, sinal de reabertura das fronteiras

436

Um grupo militar russo de canto e dança chegou à Coreia do Norte para celebrar um aniversário importante, informou a mídia estatal nesta sexta-feira (8), e uma delegação chinesa também deve chegar ao país, em um novo sinal de possível reabertura das fronteiras.



A Coreia do Norte permanece praticamente isolada do mundo externo desde o início de 2020, quando fechou as suas fronteiras devido à pandemia de covid-19, impedindo até mesmo a entrada dos seus próprios cidadãos.



No entanto, convidou delegações chinesas e russas de alto nível para participarem das celebrações do fim das hostilidades da Guerra da Coreia, no final de julho.



Também permitiu que uma delegação de taekwondo viajasse para uma competição internacional e logo depois retomou alguns voos comerciais para Pequim.



"O Conjunto Acadêmico de Canto e Dança do Exército Russo... chegou a Pyongyang na quinta-feira", informou a Agência Telegráfica Central da Coreia.



A Coreia do Norte celebra o 75º aniversário da fundação do país em 9 de setembro e comemorará o evento com um "desfile militar".



A Rússia também recebeu recentemente permissão para recrutar novos diplomatas para a sua missão em Pyongyang, informou na quinta-feira a embaixada de Moscou na capital.



A chegada de várias delegações estrangeiras nos últimos meses "pode indicar uma maior reabertura da fronteira pela Coreia do Norte", disse à AFP Choi Gi-il, professor de estudos militares na Universidade Sangji da Coreia do Sul.



No futuro, isto poderá incluir "turistas estrangeiros, algo que parou devido à pandemia", acrescentou.



Estas visitas chinesas e russas alimentam as especulações sobre uma possível reunião sobre acordos de armas entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que não viaja desde a pandemia.



Segundo fontes do New York Times, Kim viajaria este mês para Vladivostok, na costa pacífica da Rússia.