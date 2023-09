436

O vereador Bolívar Vera, do município equatoriano de Durán (oeste), foi sequestrado e assassinado em um novo episódio de violência política que abala este país a semanas do segundo turno da eleição presidencial, informou o Ministério Público nesta sexta-feira (8).



A entidade anunciou a abertura de uma investigação sobre o sequestro e a morte de Vera "que hoje foi encontrado morto", conforme comunicado na rede social X, antigo Twitter. O corpo do vereador foi encontrado com as mãos amarradas e ensanguentado em um bosque da província de Guayas, alvo da violência ligada ao narcotráfico, segundo uma foto enviada à AFP por um de seus colegas de partido.