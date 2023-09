436

A juíza americana que instruiu o processo do fundo Burford Capital, no caso de nacionalização da petrolífera YPF em 2012, decidiu contra a Argentina, condenando-a ao pagamento de juros de 8%, o que pode elevar a indenização para US$ 16 bilhões (R$ 79,6 bilhões na cotação atual).



O tribunal entende que, no momento da nacionalização, em 2012, a Argentina exercia o controle indireto da empresa, então nas mãos da petroleira espanhola Repsol, e considera que "juros de 8% são adequados" para o cálculo da indenização, declarou a juíza Loretta Preska em sua decisão, divulgada nesta sexta-feira (8).