Sete mortos em enchentes na Grécia, operação de resgate continua

Bombeiros apoiados pelo Exército continuavam o resgate de centenas de habitantes bloqueados pelas intensas enchentes em Tessália, que deixaram sete mortos, segundo um novo balanço das autoridades.



Três pessoas, duas mulheres acima de 80 anos e um homem de 69, foram encontradas mortas nas últimas 24 horas, aumentando para sete o número de vítimas fatais das chuvas torrenciais que caíram de quarta para quinta-feira em Tessália, principal planície do centro do país.



Um dia antes, as autoridades haviam registrado quatro mortos.



No marco de uma "imensa operação", os bombeiros utilizam helicópteros e botes salva-vidas para chegar aos vilarejos da região, bloqueados pela cheias dos rios.



As ruas se transformaram em riachos e as casas estão submersas em locais como a cidade de Palamas, observou um jornalista da AFP.



Segundo os bombeiros, ao menos seis pessoas estão desaparecidas nos departamentos de Magnésia e Cardítsa, em Tessália, a 330 km ao norte de Atenas.



A população teme que o número de vítimas continue aumentando.



Qualificada como fenômeno "extremo" pela quantidade de água que caiu em 24 horas, a tempestade "Daniel" afetou na segunda e terça-feira a região de Magnésia, a 300 km ao norte de Atenas, em particular sua capital, a cidade portuária de Volos e as cidades da montanha Pelion, antes de alcançar os arredores de Cardítsa e Trikala na quarta-feira.



Cerca de 200 turistas foram evacuados da montanha Pelion nos últimos dias, informaram os bombeiros na quinta-feira.



Em Farkadona, a 330 km ao noroeste da capital grega, o nível de água superou um metro e muitas casas foram inundadas, constou a AFP.