Secretário da ONU alerta que a 'família global' é disfuncional

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, alertou nesta sexta-feira (8) que o mundo enfrenta riscos de conflito à medida que as divisões aumentam entre os países, antes da cúpula do G20 em Nova Délhi.



"Se somos realmente uma família global, hoje parecemos uma família bastante disfuncional", disse Guterres em coletiva de imprensa na capital indiana, onde o grupo das 20 principais economias se reunirá sábado e domingo.



"As divisões estão crescendo, as tensões estão surgindo e a confiança está se desgastando, o que em conjunto levanta o espectro da fragmentação e, em última instância, do confronto", alertou.



O diplomata português afirmou que o mundo enfrenta uma transição difícil e as instituições de governança global estão defasadas para enfrentar a nova realidade.



"A arquitetura financeira global está desatualizada, é disfuncional e injusta. Requer reformas estruturais profundas e o mesmo pode ser dito do Conselho de Segurança da ONU", acrescentou Guterres.