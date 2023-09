ONU denuncia nível 'sem precedentes' de violência contra crianças no leste da RDC

436

A violência contra crianças no leste da República Democrática do Congo (RDC) atingiu um nível "sem precedentes", como evidenciado pelas meninas gêmeas de alguns meses de vida presas em armadilhas explosivas e salvas no último minuto, disse a ONU nesta sexta-feira (8).



Assassinatos, estupros, recrutamento forçado de crianças-soldados: "há poucos ou nenhum lugar pior no mundo para ser criança", denunciou Grant Leaity, diretor do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em coletiva de imprensa em Genebra.



"O país tem o maior número de violações graves contra crianças em conflitos armados, confirmados pelas Nações Unidas", insistiu.



Para ilustrar o grau de horror que as crianças enfrentam, contou a história de duas meninas gêmeas, de apenas alguns meses de idade, descobertas escondidas sob roupas presas a um cinto de explosivos.



Na província de Kivu do Norte, membros das Forças Democráticas Aliadas - uma milícia islâmica que jurou lealdade ao grupo Estado Islâmico - colocaram armadilhas nas meninas depois de matarem toda a sua família, disse Leaity.



Especialistas em retirada de minas conseguiram retirá-las e desde então elas se recuperam em um centro do Unicef.



Nos primeiros três meses de 2023, somente em Kivu do Norte, foram relatados mais de 38 mil casos de violência sexual e de gênero.



Há também a desnutrição aguda, que ameaça 1,2 milhão de crianças com menos de 5 anos na região leste do país, além das epidemias.