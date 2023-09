MP espanhol apresenta denúncia contra Rubiales por beijo forçado em Jenni Hermoso

436

O Ministério Público da Espanha apresentou nesta sexta-feira (8) uma denúncia contra o presidente suspenso da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, por possíveis crimes de agressão sexual e coação pelo beijo forçado na atleta Jenni Hermoso após o título da seleção na Copa do Mundo.



"A promotora solicita a tomada de depoimento de Luis Rubiales, na condição de investigado, e de Jenni Hermoso como vítima", informou o MP em um comunicado.



Agora, um tribunal da Audiência Nacional, instância competente para jugar atos que acontecem no exterior, deve decidir se admite a denúncia e abre um processo ou se arquiva a queixa.



Desde uma recente reforma do Código Penal espanhol, um beijo não consensual pode ser considerado uma agressão sexual, uma categoria penal que reúne todos os tipos de violência sexual.



Rubiales provocou indignação na Espanha e na comunidade internacional pelo beijo que deu na boca da jogadora da seleção, sem consentimento, durante a cerimônia de entrega de medalhas da Copa do Mundo feminina em 20 de agosto, pouco depois da vitória de 1-0 da Espanha sobre a Inglaterra em Sydney (Austrália).