Ucrânia critica 'eleições falsas' organizadas pela Rússia nos territórios ocupados

A Ucrânia criticou, nesta sexta-feira (8), as eleições "falsas" organizadas pela Rússia nos territórios que ocupa desde sua invasão e na península anexada da Crimeia. Kiev pediu à comunidade internacional que condene as votações.



"As pseudoeleições da Rússia nos territórios temporariamente ocupados não têm nenhum valor", afirmou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado, no qual pediu aos aliados para "condenar as ações arbitrárias e inúteis" de Moscou.



"Ao organizar eleições falsas nas regiões ucranianas e na Crimeia, o Kremlin segue deslegitimando o sistema legal russo", acrescentou.



A Ucrânia pediu que os funcionários russos que organizaram as votações sejam julgados e sancionados.



"As pessoas associadas a estas pseudoeleições, incluindo os dirigentes da Federação Russa, os representantes das administrações de ocupação e estruturas eleitorais, devem ser levados à Justiça", afirmou o Ministério ucraniano das Relações Exteriores.



Entre sexta-feira e domingo, serão realizadas eleições regionais e municipais na Rússia, sem oposição nas cédulas, devido à repressão.



As autoridades russas também estão organizando eleições nos territórios ocupados da Ucrânia, espalhados pelas quatro regiões, cuja anexação Moscou reivindica há um ano. Também há eleições na Crimeia, anexada em 2014.



Estas áreas, que a Ucrânia se esforça por recuperar em uma contraofensiva difícil, ainda sofrem com combates e ataques a distância.



A grande maioria da comunidade internacional, incluindo muitos dos aliados da Rússia, não reconhece as anexações de territórios ucranianos.



As eleições "nada mais são do que um evidente ato de propaganda", denunciou o ministério alemão das Relações Exteriores na sexta-feira (8).