Ataques russos deixam quatro mortos e dezenas de feridos na Ucrânia

Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma série de ataques russos contra várias cidades ucranianas, informaram nesta sexta-feira as autoridades de Kiev.



Três civis morreram e quatro ficaram feridos na explosão de uma bomba lançada por um avião sobre Odradokamianka, na região de Kherson (sul), informou no Telegram o ministro do Interior, Igor Klimenko.



Este município enfrenta uma batalha contra as forças russas mobilizadas na outra margem do rio Dnieper.



Em Kryvy Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, sul da Ucrânia, um bombardeio atingiu um edifício administrativo e matou uma pessoa. Outras 44 ficaram feridas, três delas em estado grave, segundo os serviços de emergência.



As forças de segurança informaram que o falecido era um policial e que outros nove agentes estão entre os feridos.



A Rússia bombardeia quase todas as noites cidades ucranianas.



Na região norte, em uma zona residencial da cidade de Sumy, quase 20 edifícios atingidos, segundo o ministério do Interior. Três pessoas ficaram feridas, incluindo um casal de idosos resgatados dos escombros.



Ao leste, em Zaporizhzhia, um homem ficou ferido em um ataque russo, segundo o comandante da administração militar regional, Yuri Malachko.



Além dos bombardeios noturnos, as autoridades militares informaram que 29 localidades sofreram ataques russos perto da frente de batalha nas últimas 24 horas e uma mulher morreu.



A região, parcialmente ocupada pelo exército russo, é o principal ponto da contraofensiva ucraniana no sul.