A Ucrânia criticou nesta sexta-feira (8) as eleições "falsas" organizadas pela Rússia nos territórios que ocupa desde sua invasão e na península anexada da Crimeia. Kiev pediu à comunidade internacional que condene as votações.



"As pseudoeleições da Rússia nos territórios temporariamente ocupados não têm nenhum valor", afirmou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado, que pediu aos aliados para "condenar as ações arbitrárias e inúteis".



"Ao organizar eleições falsas nas regiões ucranianas e na Crimeia, o Kremlin segue deslegitimando o sistema legal russo", acrescentou.