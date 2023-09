Ataques russos deixam um morto e dezenas de feridos na Ucrânia

436

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas em uma série de ataques durante a noite e madrugada contra várias cidades ucranianas, informaram nesta sexta-feira as autoridades de Kiev.



Em Kryvy Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, sul da Ucrânia, um bombardeio atingiu um edifício administrativo e matou uma pessoa, anunciou no Telegram o comandante da administração militar da região, Serguei Lissak.



O ministro do Interior, Igor Klimenko, afirmou que a vítima fatal era um policial e que 25 pessoas ficaram feridas no ataque.



Na região norte da Ucrânia, em uma zona residencial da cidade de Sumy, quase 20 edifícios atingidos, segundo o ministério do Interior. Três pessoas ficaram feridas, incluindo um casal de idosos resgatados dos escombros.



Ao leste, em Zaporizhzhia, um homem ficou ferido em um ataque russo, segundo o comandante da administração militar regional, Yuri Malachko.



De acordo com as autoridades militares, 29 localidades sofreram ataques russos perto da frente de batalha nas últimas 24 horas.



A região, parcialmente ocupada pelo exército russo, é o principal ponto da contraofensiva ucraniana no sul.