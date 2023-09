436

Com uma virada espetacular concluída no tiebreak, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka venceu a americana Madison Keys na noite desta quinta-feira (7) e se classificou para sua primeira final do US Open.



Sabalenka, que na segunda-feira se tornará a nova número um do mundo, reagiu após um primeiro set desastroso e conseguiu vencer com parciais de 0-6, 7-6 e 7-6 a partida contra Keys, que contava com praticamente toda a torcida a seu favor na quadra central em Nova York.



Depois de dois anos sendo eliminada nas semifinais, Sabalenka lutará pelo primeiro título deste Grand Slam em uma decisão muito aguardada que será disputada no sábado contra a americana Coco Gauff, de 19 anos.