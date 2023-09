Colômbia vence Venezuela (1-0) em sua estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas

436

A Colômbia iniciou sua campanha rumo à Copa do Mundo de 2026 com uma vitória difícil por 1 a 0 sobre a Venezuela nesta quinta-feira (7), em Barranquilla, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.



Um gol de Rafael Santos Borré aos 46 minutos foi suficiente para a vitória dos colombianos na estreia do técnico argentino Néstor Lorenzo, ex-auxiliar de José Pekerman, em partidas oficiais.



O novo jogador do alemão Werder Bremen desviou de cabeça após um cruzamento de Jhon Arias.



Com a vitória no Estádio Metropolitano, a Colômbia lidera temporariamente a classificação, acima de Peru e Paraguai, que empataram em 0 a 0 na primeira partida da rodada.



Agora a Colômbia terá que viajar para enfrentar o Chile para na terça-feira, enquanto a Venezuela receberá o Paraguai em Maturín.



--- Ficha técnica



Local: Estádio Metropolitano (Barranquilla)



Árbitro: Anderson Daronco (BRA)



Gols:



Colômbia: Rafael Santos (46')



Cartões amarelos:



Venezuela: Alexander González (33')



Escalações:



Colômbia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Yerry Mina, John Lucumí, Deiver Machado - Jefferson Lerma, Juan Cuadrado (Jorge Carrascal, 58'), Mateus Uribe (James Rodríguez, 74'), Jhon Arias (John Durán, 74'), Luis Díaz (Luis Sinisterra, 89') e Rafael Borré (Wilmar Barrios, 85'). Técnico: Néstor Lorenzo.



Venezuela: Rafael Romo - Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel, Luis Mago (Roberto Rosales, 78') - Tomás Rincón, Yángel Herrera (Josef Martínez, 58'), José Martínez - Jefferson Savarino (Yeferson Soteldo, 58'), Darwin Machís (Rómulo Otero, 82') e Salomón Rondón (Alejandro Marqués, 78'). Técnico: Fernando Batista.