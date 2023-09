436

A jovem Coco Gauff, grande joia do tênis americano, avançou nesta quinta-feira (7) para sua primeira final do Aberto dos Estados Unidos, ao derrotar a tcheca Karolina Muchova, atual vice-campeã de Roland Garros.



A americana de 19 anos venceu Muchova por 6-4 e 7-5, numa partida que foi interrompida durante 50 minutos devido a um protesto de ambientalistas nas arquibancadas da quadra em Nova York.



Gauff, a mais jovem finalista americana do Aberto dos Estados Unidos desde Serena Williams (1999), enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka ou a americana Madison Keys no duelo que vai valer o título.