436

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, visitará a China a partir desta sexta-feira (8) até a próxima quinta-feira, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.



"A convite do presidente Xi Jinping, o presidente da República Bolivariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizará uma visita de Estado à China de 8 a 14 de setembro", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying, em comunicado.



A China mantém relações estreitas com o governo de Maduro, que está isolado internacionalmente, e é um dos seus principais credores. Também tem apoiado a Venezuela contra tentativas de interferência estrangeira denunciadas pelo país, que enfrenta uma grave crise econômica há anos.



A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, visitou Xangai e Pequim esta semana e se reuniu com o ministro chinês das Relações Exteriores, Wang Yi.



"A China e a Venezuela construíram uma relação de ferro irrompível, e a China apoia firmemente a Venezuela na defesa de sua independência nacional e dignidade nacional", disse Wang.



A visita de Maduro ocorre enquanto líderes mundiais se reúnem na Índia para uma cúpula do G20 na qual o presidente chinês Xi estará ausente.