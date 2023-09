Wall Street fecha sem tendências definidas; tecnológicas sofrem com recuo da Apple

436

A bolsa de Nova York fechou, nesta quinta-feira (7), sem resultados definidos, com o setor tecnológico arrastado pela Apple, enquanto os investidores avaliam a trajetória da taxa básica de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano).



O índice Dow Jones fechou no azul, com alta de 0,17%, a 34.500,73 pontos. Já o tecnológico Nasdaq recuou 0,89%, fechando no vermelho pela quarta sessão consecutiva, a 13.748,83 pontos. O índice ampliado S&P; 500 caiu 0,32%, a 4.451,14 pontos.



O setor tecnológico foi afetado pela queda das ações da Apple, as de maior capitalização do mercado, que recuaram 2,92%, a 177,56 dólares.



Os papéis sofreram os efeitos das medidas chinesas, que pretendem ampliar a proibição do uso de iPhones em agências e empresas estatais, segundo o Wall Street Journal.



"O mercado se preocupa de que se a China decidir deliberadamente complicar a vida de uma empresa como a Apple, com quem tem boas relações, também possa fazê-lo com muitas outras empresas americanas", avaliou Patrick O'Hare, da Briefing.com.



Por outro lado, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse nesta quinta, durante uma entrevista com a Bloomberg TV, que a inflação "está na direção correta", mas indicou que o banco central americano se mantém atento, ao se questionar: "somos suficientemente restritivos?"



Os mercados acreditam de forma quase unânime (93%) que o Fed não vai mexer nas taxas de juros em setembro, mas os investidores apostam cada vez mais (43%) em que vai elevá-las até 5,75% em novembro, segundo estimativas do Grupo CME.



