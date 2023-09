Chuvas recordes causam inundações em Hong Kong

436

Chuvas de intensidade recorde em Hong Kong causaram inundações na madrugada de sexta-feira (8, tarde de quinta em Brasília) e levaram ao corte do tráfego rodoviário e ferroviário, poucos dias após este território chinês ter sido atingido por um tufão.



De acordo com a agência meteorológica de Hong Kong, até 158,1 milímetros de chuva caíram por hora pouco antes da meia-noite do horário local, representando a maior intensidade de chuvas na metrópole desde 1884.



As autoridades de Hong Kong relataram na quinta-feira à noite que vários bairros ficaram inundados e que os serviços de emergência realizavam operações de resgate. Também pediram aos residentes que ficassem em casa ou se dirigissem para locais seguros.



"Chuvas fortes causarão inundações súbitas", alertou a agência meteorológica. "Residentes que vivem perto de rios devem estar atentos às condições meteorológicas e sair de casa" em caso de inundação, acrescentou.



Até agora, não houve vítimas devido a estas inundações, que também afetaram a vizinha Shenzhen, a capital tecnológica da China.



Segundo a agência meteorológica, estas intensas precipitações estão relacionadas com a baixa pressão atmosférica deixada pelo tufão Haikui.



Durante a última semana, o sudeste da China foi atingido pelos tufões Saola e Haikui.