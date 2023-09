Itália vai jogar fase de grupos da Copa Davis sem Sinner, Berrettini e Fognini

436

A Itália não poderá contar com Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Fabio Fognini na fase de grupos da Copa Davis de 2023, que o país disputará de 12 a 17 de setembro em Bologna, anunciou nesta quinta-feira (7) seu capitão, Filippo Volandri.



Sinner, sexto colocado no ranking da ATP, foi derrotado na segunda-feira nas oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos pelo alemão Alexander Zverev em cinco sets. O astro italiano anunciou em suas redes sociais que não tem "tempo suficiente para se recuperar após a temporada norte-americana".



Berrettini (36º do mundo) precisou abandonar na segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos devido a uma lesão no tornozelo direito.



A ausência de Fognini, que caiu para a 146ª posição do ranking, se deve a uma decisão técnica baseada nos seus resultados mais recentes.



Lorenzo Musetti (18º), Lorenzo Sonego (39º), Matteo Arnaldi (61º), além de Simone Bolelli e Andrea Vavassori em princípio para as duplas, compõem a equipe de Volandri para este torneio.



A Itália enfrenta os atuais campeões Canadá, além de Chile e Suécia na fase de grupos.



Em 2022, a seleção italiana foi semifinalista da Copa Davis, sendo então eliminada pelos canadenses.