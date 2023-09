Rússia diz que derrubou cinco drones ucranianos no sul e perto de Moscou

436

A Rússia disse, nesta quinta-feira (7), que derrubou cinco drones ucranianos no sul e perto de Moscou, deixando uma pessoa ferida.



Segundo o Ministério da Defesa russo, um drone foi derrubado durante a madrugada em Ramenskoye, 60 quilômetros a sudeste de Moscou, sem causar vítimas.



O drone explodiu no quinto andar de um prédio residencial, quebrou janelas de cinco apartamentos e danificou quatro veículos, segundo o chefe da administração local, Nikolai Khanin.



Os sistemas de defesa aérea derrubaram mais dois drones em Rostov-on-Don, e os destroços feriram uma pessoa, disse o governador da região.



Um jornalista da AFP na cidade disse que um drone derrubado caiu no centro histórico de Rostov-on-Don, não muito longe do quartel-general militar.



As janelas e a porta de um pequeno prédio de dois andares foram quebradas com o impacto e vários carros estacionados nas proximidades foram danificados.



A cidade é um importante centro operacional militar para a ofensiva da Rússia na Ucrânia. Foi brevemente capturado em junho por mercenários liderados por Yevgueni Prigozhin, que depois morreu em um acidente de avião.



Dois outros drones ucranianos foram derrubados várias horas depois na região de Bryansk, na fronteira com a Ucrânia, sem causar vítimas, segundo o Ministério da Defesa.



A Rússia sofreu uma onda de ataques de drones ucranianos nos últimos meses que causaram danos esporádicos a edifícios, inclusive em Moscou.