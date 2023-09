Unesco pede regras sobre o uso de IA nas escolas

436

A Unesco pediu nesta quinta-feira (7) aos governos regras sobre o uso de Inteligência Artificial (IA), como o robô conversacional ChatGPT, nas escolas.



Em um guia que será publicado nesta quinta-feira, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura considera que as autoridades públicas não estão preparadas para lidar com os problemas éticos que incluem os programas de Inteligência Artificial nas escolas.



A substituição de professores por estes programas pode afetar o bem-estar emocional das crianças e torná-las mais vulneráveis à manipulação, alertou a agência com sede em Paris.



Segundo a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, citada no comunicado, a IA "pode ser uma oportunidade incrível para o desenvolvimento humano, mas também pode ser uma fonte de danos".



"Não deve ser integrada na educação sem o compromisso público e sem garantias e regras governamentais sólidas", acrescentou.



Os programas de IA acessíveis ao público em geral se multiplicaram desde o final de 2022.



Este crescimento suscitou receios sobre novas formas de plágio ou trapaça nas escolas e universidades, sem diminuir a atratividade de um mercado educativo considerado potencialmente muito lucrativo.



Segundo a Unesco, as ferramentas de IA têm o potencial de ajudar crianças com necessidades educativas específicas, desde que professores, usuários e pesquisadores ajudem a concebê-las e os governos regulem o seu uso.